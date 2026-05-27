A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo, José Luis García Terrazos, exhortó a la ciudadanía a informarse y revisar los planes de gobierno de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez antes de emitir su voto.

“El país no puede parar y se tiene que garantizar un manejo económico y financiero adecuado”, manifestó el dirigente empresarial.

García Terrazos señaló que el resultado electoral marcará el rumbo del país durante los próximos cinco años, por lo que consideró necesario que los electores evalúen las propuestas con responsabilidad.

Preocupación por propuestas económicas

El representante gremial sostuvo que algunas propuestas relacionadas con cambios constitucionales, modificaciones en el Banco Central de Reserva del Perú y revisión de contratos con inversionistas privados generan incertidumbre económica.

Según indicó, este escenario no favorece el crecimiento económico que el país necesita para cerrar brechas sociales.

“Lo que se demanda es crecer a un 5 % anual para cerrar las brechas sociales”, afirmó.

Además, señaló que el sector empresarial espera que el próximo gobierno promueva la inversión privada como motor para generar empleo y estabilidad económica.

“Esta es la única forma para que las organizaciones logren estabilidad”, añadió.

Candidatos no acudieron a diálogo sobre Carretera Central

García Terrazos informó que la Cámara de Comercio de Huancayo invitó a ambos candidatos presidenciales para que expongan su posición respecto a la nueva Carretera Central de cuatro carriles.

Sin embargo, indicó que ninguno confirmó su participación en el encuentro organizado por el gremio empresarial.

El dirigente recordó que Keiko Fujimori mencionó anteriormente que priorizaría esta obra de infraestructura, aunque insistió en la importancia de sostener diálogos públicos con los gremios regionales.

“Las puertas de la Cámara de Comercio siempre estarán abiertas para que se haga un debate”, señaló.

Expectativa por el debate presidencial

Finalmente, García Terrazos indicó que el gremio empresarial continuará promoviendo espacios de debate y foros con candidatos regionales y locales en Junín.

Respecto al debate presidencial, sostuvo que espera propuestas claras y explicaciones concretas sobre cómo serán ejecutadas.