Trabajadores dedicados a labores de música, rezos, marmolería, pintado, albañilería y alquiler de bancas protestaron en los exteriores del Cementerio General de Saraja, luego que la Sociedad de Beneficencia de Ica restringiera su ingreso al camposanto tras denunciar presuntos actos de desorden, consumo de alcohol y uso excesivo de equipos de sonido dentro del recinto.

Protesta en Saraja

La controversia se originó luego de que la Beneficencia emitiera el Oficio N.° 084-2026-SBI-P, donde se solicita aplicar un “control estricto y reorganización” en el cementerio. En el documento se dispone a prohibir de manera definitiva el ingreso de instrumentos musicales y equipos de sonido, impedir el ingreso y venta de bebidas alcohólicas, erradicar el alquiler de bancas y aplicar sanciones administrativas al personal involucrado en presuntas irregularidades dentro del camposanto.

Los trabajadores rechazaron las acusaciones y aseguraron que no todos los comerciantes y músicos participan en los hechos denunciados. Durante la protesta, señalaron que personas ajenas a sus asociaciones serían quienes ingresan licor y parlantes al cementerio, perjudicando finalmente a todos los que trabajan formalmente en el lugar. Además, indicaron que pagan cuotas mensuales a la beneficencia y colaboran constantemente con la limpieza y mantenimiento del camposanto.

Los manifestantes informaron que ya presentaron una solicitud de reconsideración ante la Beneficencia de Ica para que la medida sea suspendida temporalmente mientras se dialoga con el directorio. Según precisaron, cerca de 70 músicos y más de 40 trabajadores de distintos rubros dependen de las actividades que realizan dentro del cementerio. También solicitaron mayor control y vigilancia en las puertas de acceso para evitar el ingreso de personas que incumplen las normas.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Beneficencia de Ica, Carlos Ramos Loayza, defendió las restricciones y afirmó que desde el inicio de su gestión encontró un “desorden total” en el cementerio.

Según explicó, se detectaron casos reiterativos de consumo de alcohol, exceso de ruido, ingreso de parlantes de gran potencia e incluso personas miccionando cerca de tumbas y mausoleos, generando constantes reclamos de los familiares de difuntos y visitantes del lugar.

Ramos Loayza sostuvo que las medidas buscan recuperar el orden, la tranquilidad y la seguridad dentro del Cementerio General de Saraja, además de evitar robos de lápidas y floreros denunciados anteriormente. Asimismo, confirmó que no se permitirá el ingreso de instrumentos musicales ni equipos de sonido, aunque precisó que los rezadores podrán continuar realizando ceremonias religiosas sin amplificación.

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