La cadena de gelatos artesanales Freddo presentó “Crostata Al Limone”, un nuevo sabor inspirado en la tradicional pastelería italiana y orientado a quienes buscan opciones frescas y cremosas para el postre.

La propuesta combina una crema de limón con biscotti crocante, logrando una mezcla de texturas y sabores inspirada en recetas clásicas de Italia.

Según la marca, el objetivo del lanzamiento es ampliar su propuesta gastronómica manteniendo el enfoque artesanal y premium que caracteriza a sus productos.

Gelato con crema de limón y biscotti crocante

El nuevo sabor “Crostata Al Limone” estará disponible en formato de gelato artesanal y también podrá disfrutarse dentro de los Trifreddos, una de las presentaciones más conocidas de la cadena.

Además, los clientes podrán degustarlo en los tradicionales cucuruchos artesanales de la marca, incorporándolo a distintas combinaciones y formatos de consumo.

Freddo indicó que esta nueva propuesta busca ofrecer una experiencia que combine frescura, cremosidad y textura crocante en cada porción.

Locales de Freddo en Lima

Los consumidores podrán encontrar el nuevo sabor en los diferentes locales de Freddo ubicados en Lima.

La marca cuenta actualmente con tiendas en Larcomar, KM40, Real Plaza Primavera, Parque La Molina y Jockey Plaza.

El horario de atención es de lunes a domingo entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m.