El actor y creador escénico Fernando Luque estrenará “Hamlet, príncipe de la locura”, una propuesta performática inspirada en el universo emocional del personaje creado por William Shakespeare.

La temporada se realizará todos los lunes de junio en el Museo Metropolitano de Lima, en funciones programadas desde las 8:45 p.m.

La puesta en escena se aleja de una adaptación tradicional del clásico shakespeariano y propone una experiencia inmersiva enfocada en el delirio, la fragilidad emocional y los conflictos internos del personaje de Hamlet.

Una experiencia escénica libre e inmersiva

Según la propuesta artística, la obra no sigue una narración lineal ni una estructura convencional. A través del cuerpo, la palabra y la acción poética, la performance busca explorar las zonas más oscuras del pensamiento humano.

Fernando Luque indicó que el proyecto surge tras varios años de investigación alrededor del personaje de Hamlet y de las posibilidades expresivas del lenguaje escénico contemporáneo.

La experiencia contará además con musicalización en vivo a cargo del músico Andrés Delasur, cuya intervención sonora acompañará el desarrollo emocional de cada función.

Funciones y entradas disponibles

“Hamlet, príncipe de la locura” se presentará los lunes 1, 8, 15, 22 y 29 de junio en el Museo Metropolitano, ubicado en la intersección de la avenida 28 de Julio con la avenida Petit Thouars.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Passline. El precio general es de S/ 43 y la tarifa para estudiantes es de S/ 26.

Los organizadores informaron que la puesta en escena incluye luces estroboscópicas y efectos sonoros intensos, por lo que recomendaron precaución a personas con epilepsia fotosensible.