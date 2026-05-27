Esta mañana, a las 9:30 horas, se presentarán las propuestas para la construcción del nuevo hospital Honorio Delgado Espinoza; así lo informó su director, Carlos Medina, quien indicó que el personal médico, a través de sus diversos jefes de áreas, estará presente para escuchar las propuestas de los especialistas y también brindar sus aportes.

“El día de mañana (hoy) nace la primera propuesta, o sea como va a ser el hospital Honorio Delgado. Estamos proponiendo nosotros que sea con mente visionaria para los próximos 50 o 60 años”, puntualizó sobre esta reunión que se dará en el auditorio del hospital.

El galeno señaló que las 800 camas de hospitalización son insuficientes y la propuesta debe contemplar por lo menos mil 600 camas, además de más de 50 camas UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), que debería ir acorde al crecimiento poblacional.

En cuanto a los plazos para la presentación del perfil técnico del proyecto, Medina aseguró que estará para agosto de este año, recordando que la nueva infraestructura está valorizada en 2 mil 800 millones de soles.