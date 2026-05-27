Un trágico accidente de tránsito se registró la noche del 25 de mayo en la carretera Imperial – Quilmaná, en la provincia de Cañete, dejando como saldo una mujer fallecida y heridos tras un violento choque que involucró a una miniván, una mototaxi y un tractor.

Muerte violenta

El accidente ocurrió a la altura del sector Rotondo y movilizó rápidamente a personal de serenazgo, bomberos, ambulancias y efectivos de la Policía Nacional, quienes acudieron al lugar para auxiliar a los afectados y controlar el tránsito vehicular.

Según las primeras informaciones, en el siniestro estuvieron involucrados una miniván de transporte público de placa C7S-224, una moto Bajaj de color rojo y un tractor que presuntamente circulaba sin luces posteriores.

La víctima mortal fue identificada como Clara Barrientos Mañuico de 46 años, trabajadora de la Municipalidad Provincial de Cañete en el área de Tesorería, quien viajaba como pasajera en la moto Torito y perdió la vida debido a la violencia del impacto. Su cuerpo quedó tendido en la vía.

Asimismo, el conductor de la unidad menor, Roberto Hernández Tataje, sufrió heridas y fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Cañete. Otra de las personas afectadas fue identificada como Venancia Álvarez Cantalicio, quien también recibió atención médica.

De acuerdo con versiones preliminares, la miniván que se dirigía desde Imperial hacia Quilmaná habría impactado primero contra la parte posterior del tractor. Tras perder el control, la unidad invadió el carril contrario y terminó chocando frontalmente contra la moto torito.

Producto del fuerte accidente, tanto la parte delantera de la miniván como la moto torito quedaron severamente dañadas. La vía permaneció parcialmente restringida mientras los equipos de emergencia realizaban las labores de rescate y retiro de las unidades involucradas.

Las autoridades policiales continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades.

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