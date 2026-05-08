Un trágico accidente de tránsito se registró en la provincia de Cañete, donde un conductor perdió la vida tras quedar atrapado en su vehículo, que se incendió luego de un violento choque por alcance entre dos camiones de carga pesada en la Panamericana Sur.

Tragedia vial

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:00 y 6:00 de la mañana de ayer en el kilómetro 112, a la altura de Asia, cuando ambas unidades colisionaron por causas que aún son materia de investigación.

Producto del impacto, uno de los vehículos de carga pesada se incendió rápidamente, generando un fuego de gran intensidad que consumió por completo la cabina del conductor, quien no logró salir a tiempo y falleció calcinado en el lugar.

La unidad quedó totalmente destruida por las llamas, mientras el otro vehículo involucrado también resultó afectado tras el impacto inicial.

Hasta la zona llegaron efectivos de la Compañía de Bomberos, quienes trabajaron intensamente para controlar el incendio. Posteriormente, la Policía Nacional del Perú aseguró la zona y reguló el tránsito vehicular, que fue restableciéndose de manera progresiva tras la emergencia.

La identidad del conductor fallecido aún no ha sido confirmada, ya que el cuerpo quedó completamente calcinado debido a la magnitud del incendio. Personal del Ministerio Público se constituyó en el lugar para realizar el levantamiento del cadáver.

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