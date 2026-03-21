En la carretera de penetración al distrito de Alto Larán, entre El Pedregal y el ingreso al centro poblado La Magdalena, bomberos controlaron un incendio producido en un automóvil. Cuando las llamas fueron extinguidas se halló el cuerpo calcinado de una persona identificada como Rubén Alexander Chumpitaz Ramos de 23 años de edad, quien sería el chofer del vehículo. Peritos de la policía vienen realizando las investigaciones sobre el lamentable hecho.

Trágico accidente

Al promediar las 2:30 de la madrugada personas que ocasionalmente pasaban por esta vía notaron que el auto de placa de rodaje F9G-371 se encontraba en llamas a la mitad de la pista. Para ese entonces el fuego había avanzado por toda la unidad, no siendo posible acercarse para confirmar si en el interior permanecía algún ocupante. Ante esta situación se solicitó el apoyo de la Compañía de Bomberos Salvadora Chincha B38.

Las labores contra incendio comenzaron en plena oscuridad de la madrugada. Tras varios minutos los hombres de rojo consiguieron controlar el siniestro hasta ser sofocado. El vehículo estaba inservible, tanto la parte interior, como la carrocería fueron alcanzadas por las llamas. Pero, no se trataba solo de daño material, al estar controlada la situación los bomberos se acercaron y evidenciaron la presencia de un cadáver.

El cuerpo estaba en el asiento delantero calcinado, irreconocible para los transportistas que se detuvieron para ayudar a los bomberos. Por la placa del vehículo pudo identificarse a la propietaria y minutos más tarde familiares del occiso llegaron al lugar. Rubén Chumpitaz, joven que trabajaba como agente de seguridad y en sus tiempos libres aprovechaba para brindar servicio de taxi, perdió la vida en este hecho, que se encuentra en proceso de investigación.

Según las investigaciones antes del siniestro, ocurrió un accidente de tránsito. El auto por causas que se investigan se habría despistado y tras colisionar con unos arbustos retorna a la carretera, iniciándose el fuego que trajo el fatídico desenlace para la familia Chumpitaz.

EL DATO: Con el apoyo de una maquinaria pesada se removió el auto siniestrado de la pista para recuperar la transitabilidad vehicular en esta ruta que une al distrito de Alto Larán con Chincha Baja.

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