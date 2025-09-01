Un fin de semana marcado por los accidentes se vivió en distintos puntos de la provincia de Ica. Al menos tres siniestros de tránsito fueron registrados entre la madrugada del sábado y la mañana del domingo, dejando como saldo vehículos calcinados, pistas bloqueadas y gran alarma entre los ciudadanos.

Múltiples siniestros

El primer accidente ocurrió en horas de la madrugada en la avenida San Martín, cuando una camioneta negra marca Changam, modelo CX70 y de placa BTP-652, terminó completamente calcinada tras estrellarse contra un árbol. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el vehículo, perteneciente a Edwiin Cabezas, habría provocado previamente un triple choque y se dio a la fuga, antes de perder el control y terminar incendiado entre la calle Raúl Boza y la avenida San Martín.

En otro hecho ocurrido casi en simultáneo, un conductor perdió el control de su camioneta en la avenida Cutervo, donde rompió el sardinel de la pista nueva y terminó con el vehículo severamente dañado. Testigos señalaron que el chofer se encontraba en presunto estado de ebriedad, aunque las autoridades aún no han confirmado esta versión.

Horas más tarde, la mañana del domingo, un accidente de mayores proporciones paralizó el tránsito en la Panamericana Sur, a la altura del sector La Venta – Aguada de Palos. Un tráiler cargado de mercadería volcó aparatosamente, bloqueando por completo los dos sentidos de la carretera y generando largas filas de vehículos varados durante varias horas.

Mientras los vehículos pequeños lograban maniobrar para pasar por los costados, los camiones de carga pesada quedaron retenidos hasta el mediodía, cuando el tráiler pudo ser retirado con apoyo de grúas.

En Santiago, otro accidente de tránsito alarmó a los vecinos del sector Los Flores. Un automóvil moderno de color rojo, que circulaba por la carretera Panamericana Sur, impactó violentamente contra un poste de alta tensión.

El impacto fue tan fuerte que el poste colapsó y quedó sostenido únicamente por los cables eléctricos, provocando además el desplome parcial de otro poste de concreto ubicado a varios metros del lugar. La parte delantera del vehículo quedó completamente destrozada, reflejando la brutalidad del choque.

Los accidentes ocurridos este fin de semana reavivan la preocupación sobre el alto índice de accidentes en las pistas de la ciudad, donde factores como la imprudencia al volante, el exceso de velocidad y la posible conducción en estado de ebriedad siguen siendo las principales causas de tragedias.

