Este 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Papa y en Arequipa son más de 2 mil 200 variedades del tubérculo, con 9 mil 600 productores que se dedican a la cosecha de este alimento que destaca por su valor nutricional, siendo cultivado en más de 10 mil 600 hectáreas de terreno, con un rendimiento promedio de 36 toneladas por hectárea cultivable.

Carmen Rodríguez, catedrática de Ciencias de la Nutrición, destacó el valor nutritivo del tubérculo debido a su concentración de carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales, siendo su valor antioxidante una de sus mayores fortalezas.

La especialista informó que la papa es rica en fibras, por lo que recomendó su consumo con cáscara, sobre todo para aquellas personas que sufren estreñimiento en lugar de usar laxantes, además de su importancia para la industria con la fabricación de bebidas, en cremas para el blanqueado de la piel, entre otros.

A razón de ello, este 30 y 31 de mayo se realizará el Festival y Feria Regional de Mujeres Emprendedoras en los exteriores del parque Los Ccoritos de José Luis Bustamante y Rivero, entre las 6:00 y 17:00 horas.