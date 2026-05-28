Gino Assereto se pronunció tras el enfrentamiento mediático entre su hermano Jota Benz y su expareja Jazmín Pinedo. El exchico reality fue interceptado por las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ y habló con franqueza sobre la polémica, mostrando su respaldo hacia la conductora de televisión.

“ Jazmín es la mamá de mi hija. Muy independiente a eso, no tengo ningún problema ni con ella ni con nadie ”, manifestó.

No obstante, evitó arremeter contra su hermano y señaló que comprende las razones por las que decidió pronunciarse públicamente.

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“ Si a Jazmín le buscan la boca, va a responder porque ella es así. Y si a mi hermano le buscan la boca, va a responder porque él es así ”, sostuvo.

En la entrevista con dicho programa, Assereto claró que no busca involucrarse de manera directa en la polémica entre Jazmín Pinedo y Jota Benz; sin embargo, consideró importante dar su opinión sobre las recientes declaraciones de ambos.

“ Mi hermano sí se vio, digamos, en la necesidad de responder. Es válido, lo respeto también. O sea, el hecho de yo decir que yo respeto las cosas no quiere decir que yo las comparto ”, indicó.

Asimismo, señaló que tanto Jazmín Pinedo como Jota Benz suelen reaccionar cuando se sienten atacados, por lo que considera que este cruce de declaraciones podía darse en cualquier momento. “Se han juntado dos personas que se han agarrado, se han dicho de todo y esperemos que lo solucionen”, refirió.

“De esto, ambos van a sacar un aprendizaje. Esto es una experiencia donde ellos van a sacar un aprendizaje de lo que está sucediendo. Y en esta experiencia, yo no estoy en la ecuación”, agregó.