Isabel Acevedo, conocida como ‘Chabelita’, señaló que Christian Domínguez forma parte de su pasado y evitó referirse a él, además de precisar que siempre apoyará a Melanie Martínez y a su hija Camila.

“ Yo estoy preocupada y enfocada en mi matrimonio, en mi esposo, estoy muy feliz. No tengo nada que decirle a Christian, es algo de mi pasado y por respeto a mi esposo no lo haría, ¿qué voy a estar hablando del muerto? ”, declaró la bailarina en el programa ‘América Hoy’.

Luego, se refirió al posible cambio que mostraría Christian Domínguez tras anunciar su boda con Karla Tarazona, ceremonia que se realizará en los próximos días.

“ Dios mío, señor Jesús... yo no tengo nada que decirles a ellos, porque ellos tienen más experiencia, son mayores que yo ”, refirió.

Además, la bailarina afirmó que siempre brindará su apoyo a Melanie Martínez y a su hija Camila.

“ Tenemos que empujarnos y empoderarnos con las mujeres que realmente veo que tratan de salir adelante ”, sostuvo.

“ Camila también es parte de mi vida, disfrutamos momentos lindos y la quiero mucho. Si ella necesita un apoyo siempre lo voy a hacer y hasta tienen las puertas abiertas de mi salón de belleza ”, añadió.