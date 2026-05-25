Christian Domínguez respondió con firmeza a Melanie Martínez y a quienes critican su próximo matrimonio con Karla Tarazona. El cantante afirmó, mediante un mensaje enviado a ‘América Hoy’, que los comentarios sobre su relación sentimental no le afectan.

“¿Sabes una cosa? La primera vez me lo dijeron, pero no creí, pero no sabía que les molestara tanto que me case algunas personas. Bueno, lo siento, no quise incomodar”, manifestó el cumbiambero.

El artista también indicó que optó por no continuar avivando la controversia tras ver las reacciones que surgieron en redes sociales y programas de espectáculos.

“ Pensaba responder, pero al mirar los comentarios de las personas por sus lúdicas declaraciones, ya no es necesario. Creo que hay personas que les gusta arruinarse solitas o hacerse haraquiri. Entonces, yo seguiré produciendo y avanzando feliz ”, agregó.

No obstante, el cantante se mostró más tajante y arremetió contra sus detractores con duros calificativos.

“ Aquí lo que se busca es decir algo malo y listo, buscar el morbo, el escarnio, deseando lo malo, lo peor que te puede suceder (...) Eso es, es gente envidiosa, infelices, pero ¿qué se hace? Nosotros ni los miramos. Estamos más arriba, donde ya no nos pueden hacer daño. Los vemos chiquitos y solo les damos lo que queremos, migajas para que tengan qué decir, pues dan lástima ”, sentenció.

Las declaraciones del artista se dieron después de que Melanie Martínez cuestionara la estabilidad de la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona.

“ Pero si él le pide matrimonio a todas con las que está. ¿Tú te acuerdas? Ahí saca los videos para que te des cuenta. A todas les canta la misma canción, a todas les pide matrimonio ”, expresó Martínez.

La exesposa del líder de Gran Orquesta Internacional también sostuvo que Christian habría reincidido en las mismas actitudes en más de una ocasión.

“ Con ninguna se pudo casar, bueno, porque estaba casado con Tania, pues no, incluso conmigo se casó religioso, civil, pero válido, el civil no fue. Ahora que ya por fin se divorció, obviamente ya no tiene excusa, pues no, para darle de larga ”, refirió.