Karla Tarazona defendió la posibilidad de un futuro embarazo de Christian Domínguez, luego de que Magaly Medina cuestionara dicha decisión, ahora que ambos se casarán por civil.

La conductora radial salió al frente para aclarar los rumores luego de que Magaly Medina y otras personas especularan sobre un posible embarazo al notar su apariencia física.

“ Se dice que aparentemente estoy embarazada, pero no estoy embarazada. Yo no sé por qué ven a una mujer que subió de peso o la ven panzoncita y la embarazan ”, manifestó.

Tarazona sostuvo que la decisión de tener un hijo corresponde únicamente a la pareja, por lo que consideró que las opiniones de terceros no tienen lugar en ese tipo de decisiones.

“Tu madrina, Magaly, ha dicho que sería terrible tener un hijo contigo”, le comentó al cantante.

Posteriormente, Karla ecalcó que nadie debería “rasgarse las vestiduras” ante la situación, ya que, según afirmó, la decisión solo compete a ella y al padre del futuro bebé.

“ A ti qué te importa si tengo un hijo o no tengo. ¿Acaso te pido para la pensión? Anda trabajando más, porque con tantas pensiones de alimentos no sé qué vas a hacer “, agregó.

Una vez más, Magaly Medina señaló que consideraría una decisión errónea que Karla Tarazona decida tener un futuro bebé con Christian Domínguez.

“ Qué terrible traer un hijo al mundo sabiendo el padre que es. Ella es libre de tener hijos, pero hay que saber a qué se traen hijos al mundo. A qué se van a enfrentar. A un mundo de inseguridad porque ni ella sabe cuánto tiempo le va a durar ese hombre como hogar. Parece que no ha aprendido nada ”, refirió la periodista.

Además, la periodista pidió que no la llamen “madrina” y descartó tener algún vínculo de ese tipo con el cumbiambero.

“¿Por qué me madrinean, por qué me insultan de esa manera? Yo ahijados no tengo. Que yo sepa, a este no lo llevé a la pila bautismal“, expresó.