Un sismo de magnitud 3.7 se registró la mañana de este martes 26 de mayo en la región Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0313, el movimiento telúrico ocurrió a las 09:47:48 a. m.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0313

Fecha y Hora Local: 26/05/2026 09:47:48

Magnitud: 3.7

Profundidad: 15km

Latitud: -16.42

Longitud: -73.70

Intensidad: II-III Atico

Referencia: 25 km al S de Atico, Caravelí - Arequipahttps://t.co/HkROXDAczQ — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 26, 2026

Epicentro se ubicó cerca de Atico

El epicentro del sismo se localizó a 25 kilómetros al sur del distrito de Atico, en la provincia de Caravelí, región Arequipa.

El evento sísmico presentó una profundidad de 15 kilómetros.

Según el IGP, la intensidad fue de nivel II-III en Atico.

IGP monitorea actividad sísmica en el país

El Instituto Geofísico del Perú recordó que el país forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron daños materiales ni personas afectadas tras el movimiento telúrico.

El monitoreo de la actividad sísmica continúa de manera permanente por parte del Centro Sismológico Nacional.