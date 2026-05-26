Una intensa fuga de gas generó alarma entre vecinos de la avenida Mariscal Cáceres, en Concepción, luego que un balón doméstico comenzara a incendiarse dentro de una vivienda la tarde del lunes. El hecho obligó la rápida intervención de agentes de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional para evitar una tragedia.

Al llegar al inmueble, las autoridades encontraron a la propietaria, Abigail Ancieta (61), en medio de la desesperación, mientras el fuego amenazaba con propagarse por la cocina y otros ambientes de la casa. Los agentes ingresaron de inmediato y realizaron maniobras de emergencia para sofocar las llamas.

Durante el operativo, el balón de gas fue retirado hacia la calle para ser enfriado y evitar una posible explosión que pudo afectar a varias viviendas cercanas. Gracias a la rápida reacción del personal de emergencia, no se reportaron heridos ni pérdidas humanas, aunque sí daños materiales menores.

Vecinos del sector resaltaron la rápida acción de serenos y policías, quienes lograron controlar la situación en cuestión de minutos y evitar que el incendio termine en tragedia.