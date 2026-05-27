La conductora de televisión Jazmín Pinedo obtuvo un fallo favorable en el proceso judicial que mantenía contra Latina Televisión desde hace cuatro años.

Según se conoció, el Poder Judicial determinó que la televisora deberá pagarle una importante indemnización económica.

Durante la emisión de “Más Espectáculos”, la popular “Chinita” señaló que aún no puede revelar todos los detalles debido a que el proceso legal todavía no concluye por completo.

“Ha sido una lucha bastante dura para mí durante muchísimos años”, expresó la conductora, quien además confirmó que el Poder Judicial ya emitió un fallo favorable en este primer proceso.

Pinedo también aseguró que cuando el caso finalice de manera oficial contará más detalles sobre lo ocurrido y aclarará algunas dudas generadas tras hacerse pública la noticia.

“No solamente ha afectado mi situación económica y la de mi familia, sino también mi salud”, afirmó.

El conflicto se originó en 2020, cuando Jazmín Pinedo dejó Latina Televisión para incorporarse a América Televisión como conductora de “Esto es Guerra”. Tras ello, ambas partes iniciaron una serie de demandas judiciales que continúan en curso.