Agentes de la Policía Nacional intervinieron a Yusmin Montalvo (32), investigado por presuntamente realizar amenazas y actos de presión psicológica contra su ex pareja con el objetivo de obligarla a retomar la relación sentimental.

De acuerdo con las diligencias preliminares, el sujeto habría intentado intimidar a la joven amenazándola con difundir contenido privado si no accedía a sus exigencias, situación que fue denunciada ante las autoridades.

Tras conocerse el caso, personal policial procedió con la intervención del investigado, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes conforme a ley.