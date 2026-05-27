Desde el próximo lunes 1 de junio, los adultos mayores inscritos en el programa Pensión 65 comenzarán a recibir la subvención bimestral de S/350 en sus cuentas bancarias. En la región Arequipa, un total de 15 878 usuarios accederán a este beneficio.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a nivel nacional, el padrón suma 824 351 beneficiarios, de los cuales más de 749 000 cuentan con una tarjeta de débito del Banco de la Nación, lo que les permite cobrar de forma rápida en agencias, agentes corresponsales o cajeros Multired.

Arequipa se ubica en el puesto 17 del ranking nacional de regiones con mayor número de usuarios, por detrás de departamentos con mayor población como Cajamarca (90 204), Lima (74 298), Puno (72 529), Piura (64 402), Cusco (58 344), Áncash (47 934), entre otros.

Al respecto, Lily Vásquez Dávila, titular del Midis, indicó que las campañas de modernización del cobro continuarán con el objetivo de reducir aglomeraciones y ahorrar tiempo a los beneficiarios.

Como parte de estas acciones, el personal del programa brinda charlas de inclusión financiera para enseñar a los adultos mayores a usar su tarjeta de débito.