Al día siguiente del partido entre FBC Melgar y Alianza Atlético, el estadio Monumental de la UNSA cerrará sus puertas debido al comienzo de los trabajos para la instalación de la nueva pista atlética. La intervención se prolongará por un mes, coincidiendo con el final del Torneo Apertura.

La medida afecta directamente al club rojinegro, que tiene programado un partido de local ante CD Moquegua en la última semana de junio. Debido a los trabajos, la dirigencia evalúa cambiar la localía hacia Juliaca o Moquegua, ya que Arequipa no cuenta con otro escenario habilitado para albergar compromisos de fútbol profesional. El estadio Melgar no posee certificado ITSE para estos encuentros.

De acuerdo con Hugo Rojas, rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, los trabajos comenzarán el 1 de junio y se extenderán hasta la primera semana de julio. La obra registraba a finales del 2025 un avance físico del 14,81% tras un año de iniciado.

Los trabajos se reactivaron a finales de enero con el asfaltado en caliente en el óvalo perimétrico, etapa indispensable para proceder con la colocación del material sintético de la pista atlética. Esta fase permitirá comenzar con la instalación del anillo sintético, considerado como Clase 2 por la World Athletics.

No obstante, pese a la mejora, se advierte que el recinto no podrá albergar competencias internacionales de primer nivel debido a que carece de una pista de calentamiento alterna.