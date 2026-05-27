Dos accidentes de tránsito se han registrado ayer en horas de la mañana en la provincia de Camaná. La Policía reportó daños materiales y los conductores fueron llevados a la comisaría como parte de las diligencias.

La camioneta blanca con placa B3T-879 terminó esta mañana dentro de un canal de regadío luego de despistarse en el asentamiento humano Túpac Amaru Centro, ubicado en el distrito de Samuel Pastor, sector La Pampa, en la provincia de Camaná. El accidente generó alarma entre los vecinos, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

Hasta el lugar llegaron serenos y efectivos de la Policía Nacional, quienes coordinaron el retiro de la unidad con apoyo de una grúa. Los agentes también cercaron la zona para evitar que curiosos se aproximaran y facilitar así las labores durante las diligencias iniciales.

El conductor de la camioneta fue intervenido por la Policía y trasladado a la dependencia correspondiente, como parte del proceso de investigación que busca determinar las causas del despiste y establecer responsabilidades en el hecho.

Vecinos del sector aprovecharon la presencia de las autoridades para reiterar su pedido de instalar reductores de velocidad en la vía, pues aseguran que representa un constante peligro para peatones y conductores debido al tránsito acelerado en la zona.

Mientras tanto, un automóvil con placa BDM-056 chocó contra un poste en el sector de El Chorro, en la carretera Panamericana Sur, provincia de Camaná.

La Policía no descarta el excesiva velocidad como causas del accidente que pudo terminar en tragedia. El conductor salió ileso, pero se registra daños materiales.