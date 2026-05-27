El presidente José María Balcázar afirmó que el Hospital Nacional Dos de Mayo se convertirá en un modelo a seguir para los establecimientos de salud públicos y privados del país, tras la presentación de la viabilidad de su proyecto de modernización.

Durante la actividad, el mandatario destacó que la salud y la educación son dos de los ejes fundamentales de su gestión , por lo que el Gobierno impulsa una importante inversión para modernizar el histórico hospital y dotarlo de tecnología de punta. “Si no hay salud no hay libertad”, expresó al resaltar la necesidad de fortalecer el sistema sanitario nacional.

Balcázar también recordó que, en su etapa como congresista, promovió la creación de universidades con facultades de medicina para reducir la brecha de profesionales de la salud. En ese sentido, sostuvo que una mejor formación universitaria permitirá contar con mejores médicos y una atención de mayor calidad para los ciudadanos.

Asimismo, anunció que tiene previsto invitar formalmente al papa León XIV para que visite el Perú y considere al Hospital Dos de Mayo dentro de su recorrido por el país.

La ceremonia contó con la participación del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo; el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco; y el director general del hospital, Víctor Gonzales Pérez.

El proyecto de modernización contempla una inversión superior a los 2 mil 700 millones de soles y beneficiará a más de 2.6 millones de peruanos.