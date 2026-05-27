Efectivos de la Policía Nacional del Perú intervinieron a un varón tras detectarlo en actitud sospechosa en dos subestaciones eléctricas ubicadas en el Parque Industrial de Río Seco, en el distrito de Cerro Colorado.

Sucede que el intervenido habría sido sorprendido cuando salía de una de las subestaciones, luego de ser observado manipulando y vulnerando los elementos de seguridad del punto de acceso, en un presunto intento de robo de cables eléctricos.

Durante las diligencias, los agentes policiales encontraron en su poder una mochila con cizallas, herramientas utilizadas habitualmente en este tipo de ilícitos.

Por ello, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial de Cerro Colorado para las investigaciones y diligencias de ley por el presunto delito de hurto agravado.