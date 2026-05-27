La Corte Suprema de Justicia ratificó la cadena perpetua contra Edgar Pinto Gómez, que en abril de 2021 asesinó a su expareja y a sus dos hijas en el distrito de Yarabamba, en Arequipa.

El crimen ocurrió el 14 de abril de 2021, cuando el sentenciado citó a su expareja y, en medio de una discusión, mientras se desplazaban hacia Yarabamba, la asesinó. El hecho ocurrió en presencia de las menores, a quienes posteriormente también les quitó la vida.

Los tres cuerpos fueron abandonados a la altura del km 21 del sector de Chesnino en la vía de retorno del Santuario de Chapi, y fueron hallados dos días después por unos ciclistas. Según las investigaciones, el homicida se deshizo en su trayecto del cuchillo, la mochila y el celular de la víctima, lanzándolos a una chacra y, en un badén a la altura de Quequeña, limpió su auto e intentó lavar su ropa para borrar la evidencia.

CADENA PERPETUA

En primera instancia, el Poder Judicial dictó cadena perpetua y ordenó el pago de una reparación civil. Sin embargo, en segunda instancia, la pena fue reducida a 35 años tras la aplicación de control difuso, decisión que generó el rechazo de los familiares de las víctimas y motivó la intervención de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

Ante ello, la Sala de Derecho Constitucional y Social desaprobó dicha reducción y ordenó restituir la cadena perpetua, enfatizando la prohibición expresa de aplicar beneficios penitenciarios en delitos de feminicidio.

Asimismo, la entidad afirmó que continúa acompañando a los deudos en la etapa de ejecución de sentencia. Al respecto, se ha solicitado el embargo de los bienes del sentenciado para garantizar el pago de la reparación civil.