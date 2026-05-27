Sentenciado atacó con un cuchillo a su expareja y sus dos hijas, en Yarabamba (Arequipa): Foto: Ministerio Público.
Sentenciado atacó con un cuchillo a su expareja y sus dos hijas, en Yarabamba (Arequipa): Foto: Ministerio Público.

La Corte Suprema de Justicia ratificó la cadena perpetua contra Edgar Pinto Gómez, que en abril de 2021 asesinó a su expareja y a sus dos hijas en el distrito de Yarabamba, en Arequipa.

LEA TAMBIÉN: Arequipa: Feminicida y parricida fue condenado a cadena perpetua

El crimen ocurrió el 14 de abril de 2021, cuando el sentenciado citó a su expareja y, en medio de una discusión, mientras se desplazaban hacia Yarabamba, la asesinó. El hecho ocurrió en presencia de las menores, a quienes posteriormente también les quitó la vida.

Los tres cuerpos fueron abandonados a la altura del km 21 del sector de Chesnino en la vía de retorno del Santuario de Chapi, y fueron hallados dos días después por unos ciclistas. Según las investigaciones, el homicida se deshizo en su trayecto del cuchillo, la mochila y el celular de la víctima, lanzándolos a una chacra y, en un badén a la altura de Quequeña, limpió su auto e intentó lavar su ropa para borrar la evidencia.

CADENA PERPETUA

En primera instancia, el Poder Judicial dictó cadena perpetua y ordenó el pago de una reparación civil. Sin embargo, en segunda instancia, la pena fue reducida a 35 años tras la aplicación de control difuso, decisión que generó el rechazo de los familiares de las víctimas y motivó la intervención de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

Ante ello, la Sala de Derecho Constitucional y Social desaprobó dicha reducción y ordenó restituir la cadena perpetua, enfatizando la prohibición expresa de aplicar beneficios penitenciarios en delitos de feminicidio.

Asimismo, la entidad afirmó que continúa acompañando a los deudos en la etapa de ejecución de sentencia. Al respecto, se ha solicitado el embargo de los bienes del sentenciado para garantizar el pago de la reparación civil.

VIDEO RECOMENDADO:

TAGS RELACIONADOS