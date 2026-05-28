La Sociedad de Beneficencia de Arequipa atraviesa nuevos cambios en su estructura directiva tras la renuncia de Augusto Arce a la Gerencia General de la institución. El exfuncionario confirmó que dejó el cargo para participar en las próximas elecciones municipales como candidato a la alcaldía distrital de Yanahuara por Alianza Para el Progreso (APP).

Arce indicó que presentó su carta de renuncia el último viernes para cumplir con la normativa electoral vigente y confirmar así su nueva postulación a la alcaldía de Yanahuara. Cabe precisar que esta no es la primera vez que busca llegar al sillón municipal, pues en las elecciones del 2022 participó por el partido político Somos Perú, campaña en la que planteó priorizar la seguridad ciudadana y la creación de un centro de apoyo jurídico para vecinos víctimas de la delincuencia.

“Voy a postular a la alcaldía de Yanahuara. Tengo que cumplir la ley electoral y esa es la verdad (…). Quiero lo mejor para mi distrito, Yanahuara”, declaró el exgerente general al confirmar su salida de la Beneficencia. Asimismo, sostuvo que busca continuar involucrado en la política local y trabajar por el desarrollo del distrito.

Tras la salida de Arce, el directorio de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa emitió la Resolución de Presidencia de Directorio N.º 042-2026, mediante la cual se designa a Claudia Angelique Riveros Huamán en el cargo estructural de confianza de gerente general de la institución. El documento fue emitido el 25 de mayo de 2026.

Asimismo, Esau Adolfo Delgado Núñez es el nuevo presidente del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa.