La pasión por la Copa Perú continúa creciendo en la provincia de Pisco con el inicio de la segunda fase de la etapa provincial, cuya primera jornada se disputará este domingo 31 de mayo en el estadio Teobaldo Pinillos Olaechea de Pisco Cercado.

Los equipos clasificados buscarán arrancar con pie derecho esta nueva etapa del campeonato, donde cada punto será clave en la lucha por avanzar hacia las siguientes instancias del tradicional “fútbol macho”.

Encuentros deportivos

Tras la reunión de delegados, se confirmó que todos los encuentros se jugarán íntegramente en el coloso pisqueño, escenario que volverá a recibir a cientos de aficionados. La programación oficial iniciará al mediodía con el encuentro correspondiente al Grupo “A” entre Bad Boys y Miguel Grau, duelo que promete intensidad y buen nivel futbolístico.

Más adelante, a las 2:00 de la tarde, América Santa Cruz se enfrentará a Juventud Lircay en otro compromiso que genera expectativa entre los seguidores de ambos clubes.

Por el Grupo “B”, la jornada continuará desde las 4:00 de la tarde con el enfrentamiento entre Defensor El Chaco y América Santa Rosa, dos escuadras que llegan motivadas tras superar la etapa anterior del torneo.

Finalmente, la fecha se cerrará a las 6:00 p. m. con el choque entre Manuel Carrillo y Manuel Gonzales Prada, considerado uno de los partidos más atractivos de la jornada por el nivel competitivo mostrado por ambos equipos.

La afición deportiva ya vive la expectativa de una fecha que promete emociones, rivalidad y tribunas llenas de aliento.

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