La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reiteró su llamado a vigilar el desarrollo de la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio y exhortó a sus simpatizantes a inscribirse como personeros para supervisar la votación en todo el país.

Durante una reunión con agrupaciones de lustrabotas y canillitas, Fujimori afirmó que no quiere que se repitan situaciones como las denunciadas en las elecciones de 2021, cuando aseguró haber existido un presunto fraude electoral tras su derrota frente a Pedro Castillo.

“No nos la vuelven a hacer”, señaló la lideresa fujimorista al referirse también a las demoras registradas en la apertura de algunos locales de votación durante la primera vuelta.

Además, pidió a sus seguidores no confiarse pese a que algunas encuestas la colocan con ligera ventaja frente al aspirante de izquierda Roberto Sánchez.

Fujimori también reiteró sus propuestas de campaña enfocadas en recuperar el orden frente al avance del crimen organizado y ampliar el programa Pensión 65 para beneficiar progresivamente a más adultos mayores durante los próximos cinco años.

Como se sabe, la segunda vuelta se realizará el domingo 7 de junio, donde los contendores Keiko Fujimori y Roberto Sánchez aspiran el sillón presidencial, ocupado por ocho presidentes en la última década.

Canillitas

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con gremios de canillitas y lustradores en el Centro de Lima, como parte de sus actividades de campaña con miras a la segunda vuelta electoral.