Entre las páginas de “Soñarán en el jardín” (Alfaguara), de la colección literaria Mapa de las Lenguas 2026, es posible vivir un mundo en donde la violencia a la mujer deja de existir. La autora mexicana Gabriela Damián nos plantea, desde la ciencia ficción, diversos escenarios que logran darnos esperanza, pero, sobre todo, distintas perspectivas para hablar del dolor, el cuidado, la amistad y los futuros posibles en medio de escenarios que apagan a diario la vida de una mujer.

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Por ello, en conversación con este diario, Gabriela habla sobre el feminicidio, memoria, literatura y el poder político de la imaginación.

“Todas las historias del libro van hacia allá: preguntarse qué puede convertirse en un camino paralelo a la violencia. Y yo encuentro la respuesta en la lucha política de las mujeres, en la solidaridad femenina, en la amistad e incluso en la amistad entre especies”, comenta la autora a Correo.

¿Cómo nacen las historias de Soñarás en el jardín?

No [quería] sumar otro recuento de feminicidios —porque esos ya existen desde el periodismo o desde una literatura más cercana a los hechos—, sino explorar, desde la imaginación, un panorama donde esto ya no ocurriera. Me interesaba preguntarme: ¿qué tendría que pasar para dejar de vivir estas violencias? Extrapolarlo hacia el futuro y pensar cómo sería el fin de esta situación. Hacer el camino en reversa.

¿Crees que la escritura puede ser una forma de reparación simbólica?

Sí, totalmente. Los seres humanos procesamos las cosas simbólicamente. Y la literatura tiene algo muy potente: su capacidad de convertirse en realidad. A través del lenguaje puede hacer esa operación de enunciar posibilidades, casi como la magia o los conjuros. Decir: “Esto puede ser así”.

¿Sentiste responsabilidad al escribir sobre estas mujeres y estas violencias?

Sí, por supuesto. Desde la literatura podemos complejizar la manera de comunicar esas realidades. Podemos visibilizar el costo humano que hay detrás de las cifras que vemos todos los días. Y ahí existe una responsabilidad: cómo acercar esos temas sin revictimizar, cómo narrarlos desde una perspectiva humana y cuidadosa.

En tus libros la ciencia ficción está muy presente, aunque desde un enfoque distinto al tradicional. ¿Cómo defines tu estilo dentro del género?

Quizá no siempre se reconoce como la ciencia ficción tradicional. Pero sí está muy presente en mis influencias: Ray Bradbury, Ursula K. Le Guin, Theodore Sturgeon. [Además], me interesa esa otra ciencia ficción más serena y centrada en lo humano y lo no humano desde el cuidado, desde lo pequeño, desde lo frágil y los afectos.

¿Crees que América Latina está aportando nuevas miradas a la ciencia ficción?

Sí, muchísimo. Hoy Perú, Colombia, Bolivia, Brasil y muchos otros países están produciendo una ciencia ficción muy interesante precisamente desde esa experiencia histórica y territorial.

Formar parte de Mapa de las Lenguas implica representar una voz latinoamericana. ¿Qué significa para ti?

Muchos autores del catálogo estamos trabajando temas similares: la distopía, la utopía, las posibilidades futuras. Creo que todos estamos tratando de pensar maneras menos catastróficas de imaginar el porvenir, incluso en un contexto mundial difícil. La esperanza también es una forma de pensamiento político.

¿Con qué sensación te gustaría que el lector termine el libro?

Me gustaría que quedara una sensación de consuelo. A veces pensamos que solo los niños necesitan consuelo, pero los adultos también necesitamos sentir que las cosas pueden ser distintas. Sí, este mundo tiene dolor y violencia, pero esa no es toda la fotografía. También existen el amor, el cuidado, la ternura, la amistad. Son esas cosas las que sostienen la vida.

Gabriela Damián, escritora

Sus relatos han sido traducidos al inglés, italiano, portugués, francés, euskera y japonés; y publicados en antologías finalistas del Premio Hugo y World Fantasy. Es autora de los libros “La canción detrás de todas las cosas” y “They Will Dream in the Garden”.

12 cuentos componen su libro “Soñarán en el jardín”.

1979 nace la autora en la ciudad de México.

2018 ganó el premio Tiptree otorgado en la 43 WisCon.

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