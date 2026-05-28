El Poder Judicial dictó nueve meses de detención preventiva con fines de extradición pasiva contra la influencer peruana Nadeska Widausky, quien es requerida por la justicia del Reino de Bélgica por los presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

La medida fue dispuesta por el juez Adolfo Farfán Calderón, quien consideró que se cumplen los requisitos establecidos en el tratado de extradición entre Perú y Bélgica, entre ellos e l principio de doble incriminación, ya que los delitos atribuidos a la investigada son sancionados en ambos países.

El magistrado también tomó en cuenta la gravedad de los cargos y el elevado peligro de fuga.

Durante la audiencia virtual realizada este miércoles 27 de mayo, el juez precisó que su despacho no evaluará el fondo de las acusaciones formuladas en Bélgica, debido a que el proceso se desarrolla en el marco de cooperación judicial internacional. Asimismo , ordenó que Widausky sea puesta a disposición del Instituto Nacional Penitenciario para definir el penal donde cumplirá la medida restrictiva.

La fiscal Evelyn Taboada, quien presentó el pedido a solicitud de las autoridades belgas, expresó su conformidad con la decisión judicial. En tanto, la defensa legal de la modelo anunció que apelará la resolución ante una instancia superior.

Como se sabe, Nadeska Widausky fue detenida el pasado 26 de mayo en el distrito limeño de Jesús María por agentes de la Policía Nacional del Perú, tras una notificación roja de Interpol emitida por Bélgica. Según las autoridades europeas, también figura en investigaciones relacionadas con presunto crimen organizado y lavado de activos.

#LoÚltimo. 33 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima impuso nueve meses de detención preventiva con fines de extradición a la ciudadana Nadeska Widausky Gallo, solicitada por las autoridades judiciales de Bélgica.



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Déjeme demostrar mi inocencia

Nadeska Widausky rechazó las acusaciones formuladas en su contra y pidió a las autoridades poder afrontar el proceso desde el Perú, con el fin de no separarse de su hijo y de su madre.

Widausky aseguró que no existen pruebas contundentes que sustenten las acusaciones en su contra y recalcó que jamás pondría en riesgo a su familia.