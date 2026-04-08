Entre ensayos, funciones y madrugadas sin descanso, Stephany Orúe ha encontrado en la maternidad una de las experiencias más transformadoras de su vida. Esa misma intensidad es la que hoy lleva al escenario en “Madres: el musical”, que presenta sus últimas funciones hasta el 12 de abril, en el Teatro Municipal de Surco.

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La obra en la que interpreta a Sandra, una madre soltera y ‘cool’, invita a los espectadores a ver una maternidad sin filtros, y reflexionar con humor y empatía sobre cómo es que se sienten realmente las mujeres después de convertirse en madres.

En entrevista con Correo, la actriz peruana revela de forma honesta cómo la maternidad ha redefinido su vida y su forma de actuar.

“ [...] hay complicaciones, no siempre es fácil, pero soy una persona muy romántica y tanto mi embarazo como esta etapa se sienten como un cuento. Está siendo muy bello”, comenta Orúe.

Te convertiste en madre a los 38. ¿Cómo ha sido vivir esta experiencia lejos de la idea idealizada de la maternidad?

Está siendo un sueño hecho realidad para mí. Siempre quise ser mamá y sabía que en algún momento iba a llegar. No era una preocupación la edad, sino más bien sentirme estable en un hogar, con la persona idónea, alguien con quien hacer equipo y compartir este sueño. Hoy estamos viviendo este viaje juntos.

La obra habla de lo que hay detrás de la “foto perfecta” de la maternidad. ¿Qué tan real es eso para ti?

Muy real. Hay días en los que me siento abrumada, en los que siento que no tengo el control. Nosotros hemos decidido no tener ayuda en casa porque queremos vivir este proceso de cerca, y eso tiene pros y contras. [...] Además, están los miedos constantes y la presión de las redes sociales. Todo el tiempo te cuestionas si lo estás haciendo bien.

¿Qué ha sido lo más revelador de tu maternidad?

La fortaleza. Uno cree que es fuerte hasta que realmente lo pone a prueba. Crear una vida no tiene explicación. Hay días en los que no paro desde las cinco de la mañana hasta la noche: cuidar al bebé, alimentarlo, trabajar, ensayar, ir al parque, hacer la casa… y recién al final del día te das cuenta de todo lo que hiciste.

En el musical interpretas a Sandra. ¿Qué tipo de madre representa?

Sandra es una madre práctica, “cool”, que en su juventud era muy libre y llamativa. La maternidad cambia sus prioridades y deja de mirarse tanto a sí misma para enfocarse en su hogar. Es una mujer que carga culpa, que intenta hacerlo lo mejor posible, pero que también está sanando.

¿Sientes que la maternidad ha transformado tu identidad como mujer y profesional?

Sigo creciendo profesionalmente, pero sí ha cambiado mi forma de ver todo. Como hija, entiendo distinto a mis padres; como pareja, priorizo más nuestro núcleo familiar. El foco ya no está solo en mí, aunque sigo teniendo mis espacios. Ahora todo tiene más sentido con mi familia. Más que un cambio, lo veo como una evolución.

El musical mezcla humor y emoción. ¿Por qué conecta tanto con el público?

Porque es honesta. No intenta ser graciosa ni dramática, simplemente muestra la vida. Es un corazón latiendo en el escenario, y eso inevitablemente conecta.

¿Rompe con el estereotipo de la madre perfecta?

Totalmente. Presenta distintas maternidades, todas válidas. Además, cada actriz [Daniela Camaiora, Anahí de Cárdenas y Natalia Salas] le aporta su propia experiencia, lo que hace que la obra sea universal.

¿Por qué el musical es una oportunidad para reír, emocionarse y cuestionarse?

Porque muestra a cuatro madres y amigas que se reúnen para compartir, soltar y reflexionar. [Además], la música permite decir lo que a veces no se puede hablar. No son solo diálogos: son emociones convertidas en canciones. Y ahí es donde todo cobra más fuerza.

Stephany Orúe, actriz

Actriz egresada del Centro de Formación del Teatro de la Universidad Católica. En televisión es muy conocida por su papel en “El Guachiman” (2011), “La Vigilia” (2010) y “Tu nombre y el mío” (2024).

12 de abril fecha de la última función del musical.

39 años de edad tiene la actriz nacida en el Callao.

120 minutos dura “Madres: el musical” en escena.

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