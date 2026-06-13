Con el entrenador español Julen Lopetegui a los mandos, Catar consiguió el primer punto de su historia en un Mundial al empatar en el descuento final 1-1 ante Suiza, este sábado en San Francisco, en un Grupo B que queda totalmente igualado.

Los suizos creían tener el triunfo en su mano, después de mantener casi todo el partido la ventaja que había logrado de penal con Breel Embolo en el minuto 17′, pero un tanto de cabeza de Boualemen Khoukhi en el 90+4 dejó el pulso en tablas.

Todo está completamente abierto en el Grupo B después de su primera jornada, donde los cuatro equipos están igualados a todo, ya que la coanfitriona Canadá y Bosnia-Herzegovina también registraron un empate 1-1 en su duelo del viernes en Toronto.

Hace cuatro años, Catar había vivido su primera participación mundialista en una cita en la que fue además el anfitrión, pero entonces perdió los tres partidos que disputó, por lo que es la primera vez que no sale derrotado de un duelo del torneo supremo del fútbol.

(Suiza, Catar) EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY

Este empate agónico permite a Lopetegui estrenarse con buen sabor como seleccionador en un Mundial, ocho años después de su rocambolesca destitución como entrenador de la Roja en vísperas del debut de la Roja en Rusia 2018, después de que se conociera que había fichado por el Real Madrid para después del torneo.

Suiza se había adelantado gracias a la seguridad de Embolo en el 17′, transformando el primer penal pitado a favor de Suiza en un Mundial en toda su historia y la primera pena máxima de esta edición.

Su arquero Gregor Kobel había frustado dos grandes ocasiones del atacante catarí de raíces familiares brasileñas Edmilson Junior en la primera mitad, pero se convirtió en estatua de sal cuando Khoukhi voló para rematar de cabeza un centro de Homam Al Amim en el 90+4, para el 1-1 definitivo.

Alineaciones:

Catar: Mahmud Abunada - Ayoub Mohammed Al-Oui Mohammed Al-Oui (Ahmed Fatahy 60), Pedro Miguel Correia, Boualem Khoukhi (cap), Homam Ahmed - Jassem Gaber (Karim Boudiaf 60), Assim Madibo (Mohamed Naceur Al Manai 78) - Issa Laye - Edmilson Junior Paulo da Silva (Hasan Khalid 89), Yusuf Abdurisag (Ahmed Alaaeldin 60), Akram Afif. DT: Julen Lopetegui (ESP)

Suiza: Gregory Kobel - Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez (Miro Muheim 89), Michel Aebischer (Fabian Rieder 66) - Remo Freuler (Ardon Jashari 89), Granit Xhaka (cap) - Dan Ndoye (Johan Manzambi 66), Breel Embolo, Ruben Vargas (Zeki Amdouni 79). DT: Murat Yakin