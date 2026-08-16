La policía volvió a detener a Luiggi Steven Pasoldan (29), sujeto condenado por la justicia a 23 años y siete meses de pena privativa de la libertad, por el intento de asesinato de dos policías, pero que seguía en las calles. La intervención se realizó en la urbanización Casa Grande, en Chincha Alta, obteniendo el decomisó de droga, balanza gramera, dinero en efectivo, chips, así como artefactos, aparentemente, explosivos.

Sujeto detenido

Los agentes BEICCE de la División de Homicidios – Dirincri (Lima), instalados para combatir la delincuencia en Chincha, al seguir los pasos a la banda criminal “Los del doce”, descubrieron los movimientos del conocido como “Luiggi”. La operación que este realizaba tenía lugar en el citado poblado, donde fue visto realizando, al parecer, la venta de sustancias alucinógenas a un individuo que se desplazaba en un vehículo menor.

Pasoldan al percatarse de la presencia policial intento huir, pero fue atrapado. En el registro domiciliario fue encontrado dos cartuchos de dinamita, también una sustancia sólida, aparentemente, clorhidrato de cocaína, un plato que contenía esta misma droga. Además, había nueve bolsitas, tipo ziploc, que guardaban sustancia pulverulenta, una bolsa con marihuana, tres chips y otras especies de interés criminal.

La plena identificación del sujeto reveló que cuenta con condena pendiente de ejecución. Luiggi Steven fue calificado como cómplice primario en un caso de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de dos efectivos de la División Policial de Chincha. Por este caso recibió 23 años y siete meses de pena privativa de la libertad efectiva, pero no fue a la cárcel debido a su apelación y al haber afrontado el proceso con comparecencia simple.

El hecho criminal en que el sería cómplice ocurrió el 17 de febrero de 2024. Por ese entonces dos efectivos durante patrullaje detectaron el desplazamiento de un auto en actitud sospechosa y al proceder a la intervención los ocupantes comenzaron a realizar disparos contra los policías, que por fortuna salvaron sus vidas. Durante las investigaciones fueron identificados y detenidos dos de los responsables, actualmente, presos.

Pasoldan arrastra este proceso en su contra y al caer con las sustancias y explosivos su situación legal deberá ser determinada por el Poder Judicial.

EL DATO: Pasoldan en abril de 2015 salvó de la justicia popular. Enardecidos vecinos del distrito de Sunampe lo buscaron tras haber sido sindicado de participar junto a otro sujeto en el asalto a una joven

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