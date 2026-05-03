La noche del 1 de mayo, agentes de la comisaría de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, realizaron un operativo que culminó con la desarticulación de una presunta banda criminal conocida como “Los Terribles de la Pampa de Ñoco”.

Golpe policial

Durante la intervención, llevada a cabo alrededor de las 11:00 p. m., fueron detenidos Mario Alberto Mendiguete Saravia (30), alias “Babidi”, y Harol Leonel Alexander Ascona Pérez (30), conocido como “Mayimbu”. Ambos son investigados por su presunta implicación en delitos contra la seguridad pública, relacionados con la fabricación, comercialización, uso o porte ilegal de armas de fuego, así como la tenencia de materiales peligrosos.

En el operativo, la Policía incautó una pistola marca Smith & Wesson con la serie erradicada, calibre 9 milímetros, junto a una cacerina abastecida con nueve municiones sin percutir. Además, se halló un casquillo percutado, un chaleco antibalas de color negro y tres cartuchos de dinamita envueltos en material plástico rojo.

El hecho ocurrió dentro de la jurisdicción de la comisaría de Pueblo Nuevo. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos. Ambos sujetos permanecen bajo custodia.

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