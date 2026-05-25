Esta mañana, el mar dejó en la orilla el cuerpo de un hombre en el sector El Faro, con dirección al distrito de Quilca, a la altura de la playa Los Cerrillos, en la provincia de Camaná. El hallazgo generó alarma entre los pobladores y bañistas que se encontraban en la zona.

La fuerza del oleaje había despojado de sus prendas al fallecido, cuyo cuerpo fue identificado en presencia del fiscal de turno y de sus familiares como Juan Sapacayo Flores, vecino del distrito de Mariscal Cáceres, en el sector de San José. Las primeras hipótesis policiales no descartan que el hombre habría caído desde unas rocas a la altura del Túnel, ya que era conocido por practicar pesca de orilla.

Juan Sapacayo era reconocido en su comunidad como un destacado deportista y colaborador constante en diversas actividades del distrito. Su repentina muerte ha causado profundo pesar entre quienes lo conocían y compartían con él en eventos locales.

Ante la noticia, el presidente y la junta directiva del Club Estrella acordaron que el velatorio se realizará en las instalaciones del propio club, espacio donde Sapacayo jugó de manera voluntaria durante muchos años y dejó una huella imborrable entre sus compañeros.