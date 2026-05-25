La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó a la región Junín en medio de la campaña por la segunda vuelta electoral y decidió celebrar su cumpleaños en la ciudad de Huancayo, donde incluso apareció bailando huaylarsh moderno con traje típico.

Su arribo no fue anunciado previamente en sus redes sociales oficiales ni en las plataformas de su agrupación política. Sin embargo, medios de comunicación locales captaron su llegada al aeropuerto Aeropuerto Francisco Carlé, en la provincia de Jauja. Además, también se reportó la presencia de buses con simpatizantes y presuntos integrantes de la portátil de Fuerza Popular.

Horas después, en imágenes difundidas en redes sociales, se observó a Keiko Fujimori participando de actividades festivas en Huancayo, donde lució el traje típico del huaylarsh moderno y zapateó.

La visita de la excandidata presidencial se produce en el contexto de las actividades políticas y recorridos que diversas agrupaciones vienen realizando de cara a la segunda vuelta electoral programada para junio.