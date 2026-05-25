La Cancillería del Perú dispuso la modificación, ampliación y reubicación de los locales de votación en más de 19 ciudades del extranjero con miras a la segunda vuelta electoral. La medida, oficializada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, apunta a mejorar la organización logística del proceso.

De acuerdo con la institución, estos cambios buscan facilitar que los ciudadanos peruanos residentes en el exterior puedan ejercer su derecho al voto de manera más ágil y sin inconvenientes el domingo 7 de junio.

El proceso de reestructuración contempla un despliegue en distintas jurisdicciones de América, Europa, Asia y Medio Oriente. Fuentes oficiales indicaron que la organización logística responde a la necesidad de agilizar el flujo de votantes y evitar aglomeraciones en los locales de sufragio.

Asimismo, precisaron que la planificación incluye medidas específicas en los puntos con mayor concentración de ciudadanos inscritos en el padrón electoral en el extranjero.

La Cancillería del Perú precisó que el proceso electoral en el exterior no se realizará en la totalidad de países inicialmente programados. La institución confirmó de manera expresa que las únicas naciones donde no se llevarán a cabo las elecciones son Venezuela, Irán y Líbano.

En el resto de jurisdicciones habilitadas, el proceso continuará con normalidad bajo las nuevas disposiciones logísticas establecidas para la instalación de los locales de votación.

En Santiago de Chile, se incrementó de uno a cinco el número de locales de votación con el fin de garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos peruanos. De acuerdo con la Policía, esta circunscripción concentra alrededor de 108 mil electores habilitados en territorio chileno.

Las autoridades diplomáticas señalaron que esta ampliación busca descongestionar los puntos tradicionales de votación y facilitar un acceso más ordenado a las mesas de sufragio durante la jornada electoral.

En esa misma línea, la Cancillería del Perú gestionó el acondicionamiento de nuevos centros de votación en distintas ciudades de América y Europa. Las modificaciones de infraestructura y locales se aplicaron en sedes como Charlotte, Boston y Miami en Estados Unidos, además de Montreal en Canadá y São Paulo en Brasil.

En Europa, también se realizaron ajustes operativos en los locales de votación de Barcelona (España), Berna (Suiza) y Milán (Italia).

En el caso de Oceanía y Medio Oriente, la Cancillería informó la reubicación y habilitación de nuevos locales de votación en puntos clave para la comunidad peruana en el exterior. En Australia, se acondicionaron sedes en Sídney y Perth.

De forma paralela, en Medio Oriente se habilitarán siete centros de sufragio distribuidos en seis países, incluyendo Riad, Dubái, Abu Dabi, Tel Aviv, Amman, Al Kuwait y Doha, como parte del despliegue logístico electoral.