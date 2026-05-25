Los pobladores de los distritos de Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri, de la provincia de Melgar, este lunes acatan el primer día de paro de 48 horas en contra de la contaminación de la cuenca de Llallimayo.

En horas de la mañana, los piquetes de manifestantes bloquearon la vía Juliaca-Cusco, en las zonas de Vilapata, Qhaqhachupa y Cahuasiri, restringiendo el tránsito de vehículos entre ambas ciudades. Decenas de vehículos quedaron varados.

Los terminales terrestres en la ciudad de Ayaviri permanecieron cerrados y sin presencia de vehículos, mientras que otras actividades se desarrollaron con relativa normalidad.

El presidente del Frente de Defensa de los Recursos Hídricos de la Cuenca Llallimayo, emitió un comunicado, mostrando su disconformidad con el informe final de la Mesa Técnica del Ejecutivo, considerando que es técnicamente inviable y carece de cronogramas de inversión específicos, metas físicas claras y líneas de financiamiento definidas.

Exigen el cierre técnico definitivo de la minera Arasi y construcción de la planta de tratamiento de aguas ácidas, emergencia sanitaria efectiva con financiamiento para atención médica especializada permanente, presupuesto integral para el proyecto de agua potable de Ayaviri y monitoreo permanente en tiempo real con fiscalización y participación de la sociedad civil. La medida de fuerza continuará este martes.