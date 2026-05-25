Un joven identificado como Jean, de 27 años, resultó gravemente herido luego de ser embestido por un toro durante las festividades de Pentecostés desarrolladas el domingo 24 de mayo en Huancavelica. El accidente ocurrió mientras participaba en actividades taurinas dentro del coso local.

Según testigos, el animal, de aproximadamente 500 kilos, lo levantó violentamente por los aires, provocándole múltiples lesiones ante la mirada de decenas de asistentes. Personal del SAMU llegó rápidamente al lugar y lo trasladó al área de Emergencia del Hospital Departamental de Huancavelica alrededor de las 2:06 de la tarde.

Los médicos diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano severo, múltiples contusiones y fractura supraorbital, por lo que permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado.

Jean es natural del centro poblado de Pueblo Libre y padre de una niña de cinco años. Debido a la delicada situación y a los gastos médicos, familiares, amigos y docentes vienen solicitando apoyo solidario para ayudar a cubrir las necesidades de su recuperación y de su familia.