El fútbol peruano tiene capítulos que sobreviven al paso del tiempo y siguen despertando pasión, debate y memoria colectiva. Uno de ellos vuelve al centro de la conversación con la publicación de «T3TR4CAMPEONES», una investigación histórica que reconstruye el camino de Alianza Lima hacia el tetracampeonato de 1934.

Publicada por Academia Antártica, la obra revisa en profundidad las campañas de 1931, 1932, 1933 y 1934, años en los que el llamado “Equipo de Oro” marcó una época en el fútbol peruano y consolidó una identidad popular que permanece vigente hasta hoy.

A través de documentos oficiales, boletines de la Liga Provincial de Fútbol de Lima y periódicos históricos de la época, los autores realizan una reconstrucción partido a partido de la campaña de 1934 y explican detalladamente cómo funcionaban las bases y reglamentos del campeonato peruano en aquellos años.

Uno de los aspectos centrales del libro es el análisis de la controversia histórica en torno al título de 1934 y la disputa sostenida durante décadas entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Libro «T3tr4campeones» que reabre el debate sobre el título de 1934. (Foto: Academia Antártica).

Además del enfoque histórico y reglamentario, T3TR4CAMPEONES retrata el contexto social del club durante la década de 1930: jugadores obreros, choferes y trabajadores textiles que hicieron de Alianza Lima un símbolo profundamente ligado al pueblo peruano.

Entre sus páginas, destacan perfiles de figuras legendarias como Alejandro Villanueva y Juan Valdivieso, así como relatos de clásicos históricos, giras internacionales y el papel de dirigentes, periodistas y organismos deportivos en la construcción de esta histórica controversia.

La investigación ha sido escrita por:

Adhemir Fanárraga, abogado por la UNMSM y con estudios de Maestría en Historia.

Rubén Ravelo, fundador de El Blog Íntimo y cofundador de La Hermandad Aliancista.

Eduardo Salcedo, abogado y magíster en Derecho Constitucional por la PUCP.

David Amez, periodista especializado en música y contenido sobre Alianza Lima.

T3TR4CAMPEONES es una publicación dirigida a hinchas, coleccionistas e investigadores interesados en la memoria del fútbol peruano, combinando periodismo, archivo histórico y pasión deportiva en una crónica que promete reabrir la discusión sobre uno de los episodios más emblemáticos del balompié nacional.

El libro, que será presentado oficialmente este martes 26 de mayo (Crisol de San Miguel) ya se encuentra disponible en librerías físicas como Crisol, El Virrey, Entre Páginas e Ibero, además de la plataforma Buscalibre y la web oficial de Academia Antártica.