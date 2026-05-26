Rafael López Aliaga exhortó a la ciudadanía a no emitir votos en blanco ni viciados, y pidió no respaldar al “comunismo de izquierda radical” durante la segunda vuelta electoral programada para el próximo 7 de junio.

López Aliaga ofreció una conferencia de prensa en la que volvió a cuestionar al Jurado Nacional de Elecciones, al que acusó de poner en riesgo al país al impedir el voto de ciudadanos en el extranjero y en distintas localidades del Perú, además de presuntamente favorecer a un candidato con votos irregulares.

“Ante un JNE que es cómplice de este golpe de Estado al Perú y está poniendo en riesgo a nuestro país de entrar a una órbita de la cual están saliendo todos los países de Sudamérica, todos salen de la órbita de una narcodictadura. Aquí (en el Perú), en contra de la corriente, nos quieren llevar a eso, por eso hemos llegado a la decisión: no al voto en blanco, no al voto viciado, no al voto por el comunismo de izquierda radical“, manifestó.

El excandidato presidencial reiteró sus acusaciones de fraude electoral y aseguró que continuará llevando sus reclamos ante instancias nacionales e internacionales. Además, criticó a los partidos políticos por no respaldar su posición frente a este caso.

“Continuamos en la pelea, sin ir al golpe de Estado ni en algún tema en contra de la democracia, no apoyamos eso. Vamos a ir por la ruta constitucional y penal de nuestra patria”, agregó.