Ricardo Montaner alista su gran repertorio para reencontrarse con el público peruano este 30 de mayo de 2026 en Costa 21, donde presentará su tour “El último regreso”, un espectáculo que promete una noche emotiva, íntima y cargada de grandes canciones. Las entradas están disponibles a través de Teleticket.La expectativa por su llegada a Lima continúa creciendo, especialmente porque esta gira marca su regreso a los escenarios después de varios años de pausa.

El propio Montaner ha definido este tour como un reencuentro muy especial con su público, bajo una frase que resume el espíritu de esta nueva etapa: “Un día me detuve... pero ya no puedo más. Los espero en el Tour El Último Regreso”. Aunque el nombre de la gira ha despertado especulaciones sobre una posible despedida de los escenarios, Montaner se mantiene reservado frente a esa posibilidad y prefiere concentrarse en el significado emocional del show.

El artista ha adelantado que será una presentación especial para su carrera, donde el público peruano podrá escuchar sus interpretaciones más queridas y también parte de la nueva música que ha venido preparando. “Es un show que recordaré siempre durante toda mi carrera. Se los puedo asegurar. No quiero que falten a esta noche tan especial para ustedes y para mí, público peruano”, expresó el cantante.

Durante más de dos horas de concierto, Montaner recorrerá himnos inolvidables como “Tan enamorados”, “Déjame llorar”, “La cima del cielo”, “Castillo azul” y otros clásicos que han marcado a distintas generaciones. Además, su llegada coincide con una nueva etapa musical, impulsada por canciones recientes como “Para que seas feliz”, tema que forma parte de su próximo álbum “El último regreso”, previsto para mayo de 2026.