El presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó este lunes como una “ridiculez” la denuncia penal anunciada por Juntos por el Perú contra Miguel Torres, luego de que este afirmara que existió un complot para destituir al expresidente Pedro Castillo.

“Como es obvio, es una ridiculez. Como ustedes saben, el golpista Pedro Castillo fue vacado por el Congreso el 7 de diciembre del año 2022 porque cometió el delito más grave que se puede cometer contra la democracia: intentar un golpe de Estado justamente el día en que estaban saliendo a luz, en el propio Congreso, toda la corrupción de la gavilla de delincuentes que él encabezaba. Entonces, lo que ha hecho el señor Miguel Torres es simplemente explicar el contexto en el que se produjo la vacancia de este golpista”, declaró ante la prensa desde el Callao.

Rospigliosi sostuvo que la salida de Castillo fue “justa y necesaria” y recordó que incluso legisladores afines al exmandatario respaldaron la votación de la vacancia presidencial.

Por otro lado, Rospigliosi afirmó que durante el debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se difundieron “muchas mentiras groseras” en su contra y sobre una supuesta injerencia en ministros de Estado.

“Ayer en el debate presidencial se mencionaron varias mentiras groseras. Por ejemplo, algunos de los que participaron de ese debate dijeron que yo había ordenado al ministro de Economía... tonterías de ese tipo que son falsedades absolutas. En mi condición de congresista no puedo ordenarle nada a ningún ministro ni a un presidente de comisión del Congreso”, agregó.

Roberto Sánchez anunció que Juntos por el Perú presentará una denuncia penal contra los responsables de un presunto complot en agravio del gobierno del expresidente Pedro Castillo.

La decisión fue adoptada luego de las recientes declaraciones de Miguel Torres durante una entrevista televisiva.

“A confesión de parte, relevo de pruebas. Han confesado su delito. El día de mañana (lunes) estaremos en condiciones de presentar una denuncia que involucre a todos los que complotaron contra la democracia”, manifestó en un mitin realizado en la plaza principal del sector José Carlos Mariátegui, en el distrito de San Juan de Lurigancho.