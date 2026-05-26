La reconocida banda uruguaya No Te Va Gustar llega a Lima este 27 de mayo para ofrecer un esperado concierto en el Centro de Convenciones Leguía, en una noche que promete convertirse en uno de los encuentros más emotivos y explosivos del año para los amantes del rock latinoamericano. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.

La expectativa por el regreso de la agrupación al Perú ha sido tan grande que el evento ya se encuentra muy cerca del sold out, reflejando el enorme cariño y fidelidad que el público peruano mantiene hacia la banda.Desde el anuncio oficial del concierto, miles de fans comenzaron a reaccionar en redes sociales compartiendo mensajes de emoción, recuerdos y expectativa por volver a reencontrarse con una de las agrupaciones más queridas y respetadas de la música en español.

La conexión entre No Te Va Gustar y el público peruano se ha fortalecido con los años, convirtiendo cada visita de la banda en una experiencia especial marcada por la intensidad, la nostalgia y la energía colectiva. El impresionante ritmo de ventas ha confirmado una vez más el gran momento que vive la agrupación en Latinoamérica.

Gracias al apoyo masivo de sus seguidores en Perú, el concierto se encuentra a muy poco de colgar el cartel de “sold out”, consolidándose como uno de los eventos musicales más esperados de la temporada. La banda ha expresado su agradecimiento por el constante respaldo de sus fans peruanos, quienes han acompañado su carrera durante años y continúan respondiendo de manera extraordinaria a cada anuncio. No Te Va Gustar llegará a Lima con un repertorio cargado de éxitos que prometen ser coreados de principio a fin. Temas emblemáticos como “Chau”, “Verte Reír”, “A las Nueve” y “Tan Lejos” formarán parte de una noche que reunirá emoción, potencia sonora y una conexión única entre la banda y el público.