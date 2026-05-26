En cuestión de minutos, un hombre hurtó una motocicleta que se encontraba estacionada en los exteriores de un negocio de venta de caldos que se sitúa en la cuadra 8 de la avenida Salvador Lara, en la urbanización Las Quintanas, Trujillo.

Según imágenes de las cámaras de seguridad del inmueble, el sospechoso, quien vestía un polo blanco y llevaba puesta una chompa, llegó caminando desde la avenida Túpac Amaru. Luego, se acercó al vehículo menor y aprovechó que tenía la llave de contacto puesta y estaba sin seguro. En el video se ve cuando el delincuente subió a la moto y la llevó con rumbo desconocido.

El propietario del vehículo indicó a Cosmos Noticias que su herramienta de trabajo está valorizada en 3,500 soles.

“Fue a las 5 de la mañana. Estaba por irme al mercado, dejé la llave en el contacto, ingresé (a casa) y cuando salí ya no estaba la moto”, relató.

Las cámaras de seguridad captaron el rostro del hampón, por lo que se espera que las autoridades puedan identificarlo.

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