Efectivos de la Unidad de Inteligencia y la Unidad de Emergencia (Uneme) detuvieron en el distrito de Florencia de Mora, en Trujillo, a tres supuestos integrantes de la banda “Los Herederos del Cerro”. Les incautaron marihuana y tres cartuchos de dinamita.

La Policía confirmó que se detuvo a los apodados “Fla”, “Barbas” y “Ojón” en la intersección de la calle 30 de Mayo con la avenida Los Laureles.

Asimismo, se le incautaron dos motos lineales sin placas de rodaje. En uno de los vehículos había un sticker con el mensaje: “Lo único seguro es la muerte”. También una radio portátil que, al parecer, sería usada para planificar actos ilícitos.

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