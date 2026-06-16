Yimmy Tapia Condori siente que ha vuelto a nacer. El comerciante sobrevivió luego de recibir el impacto de un proyectil que le rozó la cabeza durante un asalto ocurrido la madrugada del lunes, tras participar en una actividad deportiva en la ciudad de Juliaca, Puno.

De acuerdo con el testimonio del comerciante, la tarde del domingo acudió con algunos familiares y amigos al campeonato de fulbito que se desarrolló en un campo deportivo ubicado en el sector de Zarumilla. La reunión se prolongó hasta la madrugada del lunes y tras salir a la calle para dirigirse a su vivienda junto con una de sus hermanas, fueron interceptados por dos sujetos que estaban a bordo de una motocicleta.

En medio del forcejeo, uno de los desconocidos disparó contra el comerciante. “Me puse valiente para que no se llevaran nuestras cosas, pero no pude hacer nada porque me disparó“, dijo el herido.

El proyectil le impactó en la cabeza, por lo que cayó herido y comenzó a sangrar. Pese al susto inicial, el comerciante se mantuvo consciente y fue auxiliado rápidamente hacia la clínica Americana, pero por la falta de especialistas en neurocirugía, tuvo que ser referido al hospital Honorio Delegado Espinoza.

“Gracias a Dios la bala solo me ha rozado el hueso de la cabeza”, dijo el sobreviviente tras ser evaluado por los especialistas del nosocomio regional quienes le confirmaron que el proyectil solo llegó a desastillar el hueso sin comprometer su cerebro.

El paciente será intervenido quirúrgicamente para retirarle los fragmentos de hueso. Agentes de la policía visitaron a la víctima que ya hizo la denuncia correspondiente sobre el ataque.