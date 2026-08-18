María Pía Copello le expresó su solidaridad a Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, luego de la difusión de imágenes de su pareja, Carla Campos-Salazar, junto a otro hombre en una discoteca de Miraflores.

El informe de Magaly TV: La Firme mostró a Campos-Salazar durante la madrugada del sábado 15 de agosto. En las imágenes aparece junto a un grupo de personas y posteriormente bailando muy cerca de Alonso Grimaldo, quien la abraza por la cintura.

El material generó comentarios en redes sociales debido a un acercamiento entre Campos-Salazar y Grimaldo que, por el ángulo de las imágenes, aparentaría ser un beso. La joven es pareja y prometida de Curwen.

“Desde aquí, te deseo todo lo mejor, de verdad, desde el bobo que tengo aquí, grande... Te quiero Curwen, de verdad, te deseo todo lo mejor, esperemos que superes este mal rato y que te cases con la mujer de tu vida, que te vaya superbién con la mujer de tu vida...”, señaló Copello.