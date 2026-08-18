El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, respaldó la derogación de la Ley 32645, norma que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú, luego de recibir cuestionamientos de gremios vinculados al sector artístico.

Durante una conferencia de prensa, Beingolea señaló que representantes del sector han solicitado dejar sin efecto la norma aprobada por el anterior Congreso debido a las preocupaciones sobre sus posibles implicancias para el ejercicio y la creación artística.

“A partir de eso, ¿qué cosa va a aportar el Ministerio de Cultura? Para cualquier ley se requiere la opinión del sector; es decir, cualquier ley derogatoria va a solicitar una opinión una opinión del sector Cultura”, declaró

Ministerio de Cultura elaborará sustento técnico

Beingolea anunció que el Ministerio de Cultura trabajará en la elaboración del sustento técnico necesario para respaldar la derogación de la Ley 32645.

El ministro sostuvo que la posición planteada por los gremios es clara y apunta directamente a que la norma sea retirada del ordenamiento jurídico.

“Ya te puedo adelantar cuál va a ser la opinión, la opinión va a ser: ‘Sí, deróguese’’, con toda la argumentación jurídica que respalde esa posición”, agregó.

La controversia gira en torno a la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú. Según los gremios que cuestionan la legislación, su aplicación podría generar restricciones a la libertad de creación artística.

Beingolea espera respaldo del Congreso

El titular de Cultura también se mostró confiado en que el pedido pueda recibir un amplio respaldo cuando sea abordado por el Congreso de la República.

Beingolea estimó incluso que podría existir unanimidad entre los parlamentarios para dejar sin efecto la norma.

La eventual derogación, sin embargo, deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente. El Ministerio de Cultura, según adelantó su titular, contribuirá mediante la preparación de los argumentos técnicos que sustenten la propuesta.