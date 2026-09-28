La seguridad ciudadana es uno de los principales problemas percibidos por la población de Arequipa. Solo el 5,9% de los encuestados considera favorable la lucha contra la extorsión y el sicariato, mientras que apenas el 7,4% respalda la labor de la Policía y el 9,8% percibe una presencia policial visible en las calles.

Estos son algunos de los resultados del Informe de Percepción Ciudadana en la región Arequipa 2026, elaborado por Comunidad en Marcha de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), cuyos resultados fueron presentados hoy. El estudio comprende 18 dimensiones, de las cuales en esta primera presentación se dieron a conocer cinco: educación, salud y nutrición, seguridad ciudadana, movilidad e infraestructura vial y medio ambiente.

En seguridad, solo el 14,1% de los arequipeños dijo sentirse seguro al transitar por espacios públicos. En cambio, el 40,3% manifestó sentirse más seguro dentro de su vivienda, situación que estaría relacionada con el uso de cámaras y otras medidas de protección.

La situación es más crítica en algunas provincias. Camaná registra el nivel más bajo de percepción de seguridad: apenas el 2% de sus habitantes se siente seguro al transitar por espacios públicos y ese mismo porcentaje considera favorable la lucha contra la extorsión y el sicariato. Caylloma e Islay también presentan bajos niveles de satisfacción con la seguridad al desplazarse por las calles.

EDUCACIÓN Y SALUD

En educación, la encuesta revela una marcada preocupación por el acceso a servicios de calidad. Solo el 13,2% considera que existen posibilidades de acceder a un buen centro de educación básica para niños con habilidades diferentes.

El 67% considera favorable la educación en colegios privados y el 60% tiene una percepción favorable de las universidades e institutos privados. Sin embargo, solo el 31,9% considera que existen posibilidades de acceder a una buena educación superior.

En salud y nutrición, apenas el 12,2% de los encuestados considera favorable la lucha contra la anemia y la desnutrición. La atención en postas y centros de salud obtiene una valoración favorable de solo el 15,8%, mientras que el 19,9% tiene una percepción positiva sobre la disponibilidad y calidad de médicos y personal de salud.

En contraste, el 48% considera que los servicios privados de salud son mejores.

EN TRANSPORTE HAY CONECTIVIDAD, PERO INSATISFACCIÓN EN SERVICIO

En movilidad e infraestructura vial, el 62,3% de los encuestados está de acuerdo con la conectividad vial de su ciudad. Sin embargo, esta percepción cambia cuando se evalúa la calidad de los servicios.

Solo el 17,5% tiene una opinión favorable del transporte público, pese a que el 32,8% señala que cuenta con disponibilidad de este servicio.

La calidad y mantenimiento de las calles recibe una valoración favorable de apenas el 25,9%, mientras que solo el 21,1% respalda la señalización vial y el funcionamiento de los semáforos.

También hay dificultades frente a las lluvias y el uso de bicicletas: únicamente el 15% considera adecuado el drenaje de su ciudad y el 17,3% percibe que existe infraestructura vial suficiente para movilizarse en bicicleta.

CONDICIONES AMBIENTALES

En medio ambiente, el 40,7% considera que tiene facilidad para acceder a parques y áreas verdes de calidad. La limpieza de las vías públicas obtiene una valoración favorable del 28,7%.

Los indicadores más bajos están relacionados con la calidad del aire y el control del polvo. Solo el 15% considera favorable esta situación, mientras que el 21% percibe que las entidades públicas trabajan adecuadamente en la prevención y control de los ruidos molestos en las calles.

ENCUESTA EN 8 PROVINCIAS

Para elaborar el informe se aplicaron 2.100 encuestas en las ocho provincias de Arequipa, a hombres y mujeres mayores de 18 años. El trabajo de campo se realizó entre el 4 y el 31 de julio de 2026 y presenta un margen de error de 2,1%.

Juan Banich, director de Desarrollo y Gestión Social de la Universidad Católica San Pablo, explicó los resultados correspondientes a estas cinco dimensiones. El informe contempla en total 18 dimensiones de percepción ciudadana.