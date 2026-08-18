Cientos de pasajeros que permanecen varados por el bloqueo de la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 730, en Ático, reciben atención de brigadas de salud ante el riesgo de enfermedades y complicaciones por las horas que llevan expuestos a la intemperie. La carretera quedó bloqueada tras el ingreso de un huaico en el sector de Quebrada Honda, en la provincia de Caravelí.
Los equipos médicos de la Red de Salud Camaná-Caravelí y de los centros de salud de Ático y Ocoña se trasladaron hasta la zona para atender a los viajeros y vigilar su estado de salud. La prioridad está puesta en niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas, quienes podrían enfrentar mayores riesgos mientras continúe la emergencia.
La vía permanece bloqueada en ambos sentidos y los trabajos para retirar el lodo, piedras y otros materiales continúan. Mientras intentan recuperar el tránsito, los pasajeros deben permanecer en la zona a la espera de que se habilite la carretera.
GOBIERNO REGIONAL SOLO DISTRIBUYÓ AGUA Y GALLETAS
La emergencia ya dejó una víctima mortal. Una mujer de 68 años, María Jesús Rocha, falleció en el distrito de Atico, cuando se desplazaba a pie ante la imposibilidad de continuar el viaje por carretera.
De acuerdo con la información preliminar, la pasajera habría decidido caminar por la zona afectada por el bloqueo. El caso es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público, que realizan las diligencias para determinar las circunstancias exactas de su muerte.
Ante este hecho, las autoridades sanitarias pidieron a los pasajeros no intentar cruzar a pie los sectores afectados, debido a que aún existe el riesgo de nuevos huaicos, deslizamientos y desprendimientos de rocas.
Sin embargo, los pasajeros varados no tienen acceso a los alimentos, ni al agua. El Gobierno Regional de Arequipa también acudió a la zona de emergencia, pero solo distribuyó agua, gaseosa y galletas, pese a que en la zona hay niños y adultos mayores hace más de 24 horas.
Desde el Gobierno Regional no se gestionó el traslado de la ayuda humanitaria vía aérea y la solicitud del diputado Christian Aranda sobre el vuelo humanitario, aún no fue atendida.
La diputada Marleny Arminta, también se sumó al pedido de usar los helicópteros para trasladar a la población vulnerable que quedó atrapada por los desastres naturales.