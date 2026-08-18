Cientos de pasajeros que permanecen varados por el bloqueo de la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 730, en Ático, reciben atención de brigadas de salud ante el riesgo de enfermedades y complicaciones por las horas que llevan expuestos a la intemperie. La carretera quedó bloqueada tras el ingreso de un huaico en el sector de Quebrada Honda, en la provincia de Caravelí.

Los equipos médicos de la Red de Salud Camaná-Caravelí y de los centros de salud de Ático y Ocoña se trasladaron hasta la zona para atender a los viajeros y vigilar su estado de salud. La prioridad está puesta en niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas, quienes podrían enfrentar mayores riesgos mientras continúe la emergencia.

Brigadas de salud atienen a pasajeros varados más cercanos a los distritos de Atico y Oocoña (Foto: Gerencia Regional de Salud)

La vía permanece bloqueada en ambos sentidos y los trabajos para retirar el lodo, piedras y otros materiales continúan. Mientras intentan recuperar el tránsito, los pasajeros deben permanecer en la zona a la espera de que se habilite la carretera.

GOBIERNO REGIONAL SOLO DISTRIBUYÓ AGUA Y GALLETAS

La emergencia ya dejó una víctima mortal. Una mujer de 68 años, María Jesús Rocha, falleció en el distrito de Atico, cuando se desplazaba a pie ante la imposibilidad de continuar el viaje por carretera.

Fallecida en la Panamericana Sur fue trasladada a Atico

De acuerdo con la información preliminar, la pasajera habría decidido caminar por la zona afectada por el bloqueo. El caso es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público, que realizan las diligencias para determinar las circunstancias exactas de su muerte.

Ante este hecho, las autoridades sanitarias pidieron a los pasajeros no intentar cruzar a pie los sectores afectados, debido a que aún existe el riesgo de nuevos huaicos, deslizamientos y desprendimientos de rocas.

Sin embargo, los pasajeros varados no tienen acceso a los alimentos, ni al agua. El Gobierno Regional de Arequipa también acudió a la zona de emergencia, pero solo distribuyó agua, gaseosa y galletas, pese a que en la zona hay niños y adultos mayores hace más de 24 horas.

Gobierno Regional de Arequipa distribuye agua y galleta para pasajeros varados en la Panamericana Sur (Foto: Gobierno Regional)

Desde el Gobierno Regional no se gestionó el traslado de la ayuda humanitaria vía aérea y la solicitud del diputado Christian Aranda sobre el vuelo humanitario, aún no fue atendida.

La diputada Marleny Arminta, también se sumó al pedido de usar los helicópteros para trasladar a la población vulnerable que quedó atrapada por los desastres naturales.